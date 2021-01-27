«Клипперс» без Джорджа и Леонарда проиграли «Атланте», прервав серию из 7 побед

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Юта Джаз» дома победил «Нью-Йорк Никс» со счётом 108:94.

Лучшими на площадке в составе победителей стали Ройс О’Нил (20 чоков), Майк Конли (19 очков) и Руди Гобер (18 очков и 19 подборов).

В составе «Никс» самыми результативными в матче оказались Остин Риверс (25 очков), Джулиус Рэндл (18 очков и 10 подборов) и Ар Джей Барретт (17 очков).

В следующих матчах «Юта» дома сыграет с «Даллас Маверикс» 28 и 30 января, «Никс» примут «Кливленд Кавальерс» 30 января, а затем также дома сыграют с «Лос-Анджелес Клипперс» 31 января.

Кроме того, в рамках игрового дня «Атланта Хоукс» обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» (108:99) без Кавая Леонарда и Пола Джорджа, а «Хьюстон Рокетс» победил «Вашингтон Уизардс» (107:88).