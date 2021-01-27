«Клипперс» без Джорджа и Леонарда проиграли «Атланте», прервав серию из 7 побед
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Юта Джаз» дома победил «Нью-Йорк Никс» со счётом 108:94.
Лучшими на площадке в составе победителей стали Ройс О’Нил (20 чоков), Майк Конли (19 очков) и Руди Гобер (18 очков и 19 подборов).
В составе «Никс» самыми результативными в матче оказались Остин Риверс (25 очков), Джулиус Рэндл (18 очков и 10 подборов) и Ар Джей Барретт (17 очков).
В следующих матчах «Юта» дома сыграет с «Даллас Маверикс» 28 и 30 января, «Никс» примут «Кливленд Кавальерс» 30 января, а затем также дома сыграют с «Лос-Анджелес Клипперс» 31 января.
Кроме того, в рамках игрового дня «Атланта Хоукс» обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» (108:99) без Кавая Леонарда и Пола Джорджа, а «Хьюстон Рокетс» победил «Вашингтон Уизардс» (107:88).
НБА - регулярный чемпионат
27 января 2021, среда. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
108 : 94
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Юта Джаз: О'Нил - 20, Конли - 19, Гобер - 18, Кларксон - 13, Богданович - 11, Митчелл - 9, Ньянг - 9, Инглс - 7, Фэйворс - 2, Азубуике, Брэнтли, Морган, Они, Форрест, Харрисон, Хьюз
Нью-Йорк Никс: Риверс - 25, Рэндл - 18, Барретт - 17, Бёркс - 9, Робинсон - 7, Куикли - 6, Пэйтон - 4, Топпин - 4, Ноэль - 2, Пинсон - 2, Баллок, Браздейкис, Гибсон, Нокс, Нтиликина, Смит, Харпер
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