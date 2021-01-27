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Хавьер Паскуаль: в общем сегодня «Барселона» была лучше «Зенита»

Хавьер Паскуаль: в общем сегодня «Барселона» была лучше «Зенита»
Баскетбол / Евролига 0

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился мнением после матча 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Барселоной» (81:85).

«Во-первых, поздравляю «Барселону» с победой. В общем сегодня они были лучше нас. В первые 12-13 минут мы были в игре, после этого мы совершили две подряд потери. В тот момент «Барселона» играла лучше и использовала это. Во второй половине матча мы не могли найти свой ритм игры ни в защите, ни в нападении. Мы были неэффективны в нападении, поэтому «Барселона» и ушла в такой отрыв. В последней четверти мы показали характер, мы боролись до последней секунды. У нас были возможности изменить ход игры. В итоге нам следует поздравить «Барселону», как я сказал до этого, они были лучше нас», — приводит слова Паскуаля официальный сайт «Зенита».

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