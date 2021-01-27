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«Нью-Йорк» и «Клипперс» претендуют на трансфер экс-MVP НБА

«Нью-Йорк» и «Клипперс» претендуют на трансфер экс-MVP НБА
Баскетбол / НБА 0

Несколько команд заинтересованы в том, чтобы выменять у «Детройт Пистонс» защитника Деррика Роуза. В список претендентов на экс-MVP НБА входят «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Об этом сообщает Hoop Central со ссылкой на инсайдера Шэмса Чаранию.

Роуз является трёхкратным участником Матча всех звёзд НБА. Несколько лет назад Деррик считался одним из самых перспективных игроков лиги. В 2011 году он завоевал звание MVP. Раскрыть талант в полной мере ему помешали тяжёлые травмы. Тем не менее в «Детройте» ему удалось реанимировать карьеру.

32-летний разыгрывающий проводит второй сезон в составе «Пистонс», набирая 14,8 очка, 2,2 подбора и 4,6 передачи в среднем за матч. Ранее сообщалось об интересе к Роузу со стороны «Лос-Анджелес Лейкерс».

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