«Нью-Орлеан» обсуждал сделку с «Голден Стэйт» и может избавиться от двух именитых игроков

Менеджмент «Нью-Орлеан Пеликанс» изучает возможность возможность обмена разыгрывающего Лонзо Болла и атакующего защитника Джей Джея Редика. Согласно информации The Athletic, клуб уже получил предложения от нескольких команд.



Отмечается, что «Пеликанс» намерены создать дополнительные возможности для Никила Александер-Уолкера и Кайры Льюиса.



Кроме того, «Нью-Орлеан» обсуждал возможный обмен с участием форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Келли Убре. Об этом сообщает Hoop Central со ссылкой на инсайдера Шэмса Чаранию.

25-летний форвард перешёл из «Финикса» в «Голден Стэйт» в прошлом году. В 17 матчах за свою новую команду Убре набирал в среднем 11,6 очка, 5,5 подбора, 1,2 передачи, 1,4 перехвата и 0,9 блок-шота.



«Пеликанс» занимает предпоследнее место в Западной конференции, одержав 5 побед и проиграв 10 матчей.