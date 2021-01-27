Димитрис Итудис: в целом «Альба» — сложный оппонент

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал предстоящий матч 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги с берлинской «Альбой».

«Альба» — очень конкурентоспособная команда, которая показывает отличный баскетбол. Они играют одинаково вне зависимости от ситуаций, складывающихся во время матчей, в высоком темпе. Мы говорим о команде, в составе которой восемь игроков в среднем набирают 9 очков и больше, а значит, каждый может вносить свой вклад в плане результативности и созидания. Определённо, соперники играют с большим старанием и высокой интенсивностью. В целом это сложный оппонент», — приводит слова Итудиса сайт красно-синих.



Поделился ожиданиями от грядущего матча и центровой «армейцев» Джоэл Боломбой.



«Предстоит сложный матч, мы будем к этому готовы. С учётом последней пары матчей соперники будут играть жёстко, бороться. Каждая секунда будет дракой. Мы тренировались, готовились к этому», — отметил игрок ЦСКА.