«Чикаго» и «Вашингтон» могут совершить громкий обмен

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст выразил мнение, что «Чикаго Буллз» может попытаться обменять защитника «Вашингтон Уизардс» Брэдли Била.



«Команда, которая, как мне кажется, может удивить и сделать Била своим игроком, — это «Чикаго Булл». Ценность Зака Лавина высока, также у них есть много пиков и молодых парней, которые могут соблазнить «Уизардс».

Артурас Карнишовас явно нацелился на построение своей команды вокруг атаки. Бил — один из лучших бросающих в лиге. Прежде «Буллз» старались стать сильнее через драфты и пока не пытались заполучить звезду», — приводит слова Уиндхорста Pickandroll.



Бил — третий номер драфта НБА 2012 года. На протяжении всей профессиональной карьеры защищал цвета «Вашингтон Уизардс».