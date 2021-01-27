Майк Джеймс отписался от ЦСКА и всех одноклубников. Он следит только за одним аккаунтом

Защитник Майк Джеймс после возникшего конфликта с главным тренером ЦСКА Димитрисом Итудисом отписался в «Инстаграме» не только от официальной страницы «армейцев» и партнёров по команде, но и вообще от других аккаунтов, кроме одного – закрытой страницы jor_jor2.0.

Ранее сообщалось, что после матча регулярного чемпионата Евролиги с турецким «Фенербахче» Джеймс резко отреагировал на замечания Итудиса. После этого у американца произошёл напряжённый разговор с некоторыми одноклубниками. Лишь вмешательство других игроков ЦСКА помогло остановить конфликт.

За несколько дней до этого у Джеймса умер дед, который вырастил его. Баскетболист не получил разрешения на поездку в США. В СМИ появились сообщения, что ЦСКА может расторгнуть контракт с игроком. «Армейцы» должны принять решение по Джеймсу на этой неделе.