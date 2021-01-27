Капитан сборной Беларуси: ЧМ по хоккею в Минске мог стать кровавыми играми на костях

Капитан женской сборной Беларуси по баскетболу Екатерина Снытина заявила, что даже спустя полгода со дня президентских выборов протестное движение в её стране не угасло.
«Протест не сдулся, он утеплился. Даже если люди массово не выходят на улицы, то они продолжают борьбу. Сейчас каждый борется в своей сфере и на своём поле битвы.
Взгляните на тех же иллюстраторов, работы которых показали, что чемпионат мира по хоккею в Минске мог стать кровавыми играми на костях. Они помогли принять решение в пользу переноса турнира из Беларуси.
Я, находясь за рубежом, распространяю информацию, показываю в своём «инстаграме» как ужасы происходящего, так и то, какие белорусы невероятные.
Каждый вносит свой вклад, но протест точно не сдулся — просто белорусы находят другие формы выражения несогласия. В конце концов, люди 100 процентов не перестали есть бело-красно-белый зефир — это удар под дых диктатуре», — приводит слова Снытиной News.tyt.by.
Напомним, 18 января на заседании Международной федерации хоккея (ИИХФ) было принято решение об отмене проведения части чемпионата мира по хоккею — 2021 в Минске. Совет определил, что в настоящее время невозможно обеспечить благополучие команд, зрителей и официальных лиц при проведении турнира в Беларуси.
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