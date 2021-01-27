Источник назвал игрока из НБА, которым ЦСКА может заменить Майка Джеймса

Баскетбольный обозреватель Тьяго Магальяйнш сообщил, что ЦСКА может подписать Шабазза Нэпьера на замену защитнику Майку Джеймсу, если клуб примет решение с ним расстаться.



«Итак, если Майк Джеймс уйдёт из ЦСКА, они должны подписать игрока НБА, верно? Люди говорят о Нэпьере… это может быть интересно!» — написал он на своей странице в «Твиттере».

Греческий обозреватель Георг Орфанакис также считает, что Нэпьер является лучшим доступным вариантом для ЦСКА на рынке.

Нэпьер на драфте НБА 2014 года был выбран под общим 24-м номером командой «Шарлотт Хорнетс». В настоящий момент Нэпьер является свободным агентом, его последний клуб в лиге — «Вашингтон Уизардс».

Напомним, 24 января стало известно, что у Джеймса, который в ходе нынешнего сезона уже конфликтовал с главным тренером Димитрисом Итудисом, случилась новая размолвка с наставником. Кроме того он не нашёл общего языка и с напарниками по команде. Лишь вмешательство других игроков помогло избежать дальнейшего развития конфликта.