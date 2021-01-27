Гомельский: по-моему, с Джеймсом решили расстаться. Уверен, скоро и Итудис покинет ЦСКА

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопросы болельщиков по поводу ситуации в ЦСКА.

«По-моему, уже принято решение о расставании с Джеймсом. Уверен, что скоро и Итудис покинет ЦСКА. Вопрос в том, кто придёт вместо него», — написал Гомельский на своём сайте.

Ранее сообщалось, что после матча регулярного чемпионата Евролиги с турецким «Фенербахче» (83:89) защитник ЦСКА Майк Джеймс резко отреагировал на замечания главного тренера Димитриса Итудиса. После этого у американца завязался напряжённый разговор с некоторыми одноклубниками. Вмешательство других игроков ЦСКА помогло остановить конфликт. За несколько дней до этого у Джеймса умер дед, который вырастил его. Баскетболист не получил разрешения на поездку в США. В СМИ появились сообщения, что ЦСКА может расторгнуть контракт с игроком. «Армейцы» должны принять решение по Джеймсу на этой неделе.