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Два многократных участника Матча звёзд НБА будут играть за США в отборе Кубка Америки

Два многократных участника Матча звёзд НБА будут играть за США в отборе Кубка Америки
Баскетбол / НБА 0
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Ветераны американского баскетбола, некогда звёзды НБА Джо Джонсон и Айзея Томас планируют сыграть за сборную США в квалификационных матчах Кубка Америки, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски.

Оба на данный момент пребывают в статусе свободных агентов, но надеются возобновить карьеру в НБА. В прошлом Джонсон и Томас были участниками Матчей всех звёзд. И Джонсон, и Томас, могут получить шанс вернуться в НБА, в случае успешных выступлений.

Что касается календаря сборной США на матчи отбора, то отметим, что 19 февраля команда сыграет со сборной Багамских островов, а 20 февраля — с национальной командой Мексики. Возглавлять сборную США в этих матчах будет Джо Пранти. Напомним, что главным тренером основной сборной, невзирая на провальное выступление на чемпионате мира, остаётся Грег Попович.

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