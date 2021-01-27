Два многократных участника Матча звёзд НБА будут играть за США в отборе Кубка Америки

Ветераны американского баскетбола, некогда звёзды НБА Джо Джонсон и Айзея Томас планируют сыграть за сборную США в квалификационных матчах Кубка Америки, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски.

Оба на данный момент пребывают в статусе свободных агентов, но надеются возобновить карьеру в НБА. В прошлом Джонсон и Томас были участниками Матчей всех звёзд. И Джонсон, и Томас, могут получить шанс вернуться в НБА, в случае успешных выступлений.

Что касается календаря сборной США на матчи отбора, то отметим, что 19 февраля команда сыграет со сборной Багамских островов, а 20 февраля — с национальной командой Мексики. Возглавлять сборную США в этих матчах будет Джо Пранти. Напомним, что главным тренером основной сборной, невзирая на провальное выступление на чемпионате мира, остаётся Грег Попович.