ЦСКА объявил об отстранении Майка Джеймса от тренировок и матчей

ЦСКА принял решение отстранить защитника Майка Джеймса от тренировок и матчей.
«22 января после окончания матча с «Фенербахче» в раздевалке команды случился инцидент с участием Майка Джеймса. В результате клубом было принято решение отстранить игрока от тренировок и матчей. Окончательное решение о будущем Джеймса в ЦСКА будет принято в ближайшие дни, также будут даны разъяснения относительно ситуации с отъездом Майка на похороны деда», — сообщила прес-служба «армейцев» на официальном сайте.
Ранее сообщалось, что после матча регулярного чемпионата Евролиги с турецким «Фенербахче» (83:89) защитник ЦСКА Майк Джеймс резко отреагировал на замечания главного тренера Димитриса Итудиса. После этого у американца завязался напряжённый разговор с некоторыми одноклубниками. Вмешательство других игроков ЦСКА помогло остановить конфликт. За несколько дней до этого у Джеймса умер дед, который вырастил его. Баскетболист не получил разрешения на поездку в США. В СМИ появились сообщения, что ЦСКА может расторгнуть контракт с игроком. «Армейцы» должны принять решение по Джеймсу на этой неделе.
- 27 января 2021
-
21:23
-
21:18
-
20:57
-
20:47
-
19:59
-
18:56
-
18:09
-
15:59
-
14:39
-
13:36
-
13:07
-
11:25
-
11:15
-
10:57
-
10:19
-
09:58
-
09:57
-
09:51
-
09:30
-
09:18
-
08:54
-
08:07
-
07:38
-
01:01
- 26 января 2021
-
23:31
-
22:46
-
22:09
-
22:04
-
21:59
-
20:11
-
19:05
-
18:08
-
14:32
-
14:31
-
14:11