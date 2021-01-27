ЦСКА объявил об отстранении Майка Джеймса от тренировок и матчей

ЦСКА принял решение отстранить защитника Майка Джеймса от тренировок и матчей.

«22 января после окончания матча с «Фенербахче» в раздевалке команды случился инцидент с участием Майка Джеймса. В результате клубом было принято решение отстранить игрока от тренировок и матчей. Окончательное решение о будущем Джеймса в ЦСКА будет принято в ближайшие дни, также будут даны разъяснения относительно ситуации с отъездом Майка на похороны деда», — сообщила прес-служба «армейцев» на официальном сайте.

Ранее сообщалось, что после матча регулярного чемпионата Евролиги с турецким «Фенербахче» (83:89) защитник ЦСКА Майк Джеймс резко отреагировал на замечания главного тренера Димитриса Итудиса. После этого у американца завязался напряжённый разговор с некоторыми одноклубниками. Вмешательство других игроков ЦСКА помогло остановить конфликт. За несколько дней до этого у Джеймса умер дед, который вырастил его. Баскетболист не получил разрешения на поездку в США. В СМИ появились сообщения, что ЦСКА может расторгнуть контракт с игроком. «Армейцы» должны принять решение по Джеймсу на этой неделе.