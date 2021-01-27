Майк Джеймс подрался с Торнике Шенгелией. Это стало последней каплей для руководства ЦСКА

ЦСКА решил отстранить защитника Майка Джеймса от игр и тренировок из-за драки с одноклубником Торнике Шенгелией, сообщает «Спорт-Экспресс».

«Последней каплей терпения руководства стала драка Джеймса ещё с одним звёздным легионером «армейцев» — Торнике Шенгелией. Она случилась на тренировке несколько дней назад. Чтобы не разрушить коллектив, руководство ЦСКА всё же приняло решение вывести Майка из состава и начать переговоры о прекращении отношений», — отмечает источник.

Ранее сообщалось, что после матча регулярного чемпионата Евролиги с турецким «Фенербахче» (83:89) защитник ЦСКА Майк Джеймс резко отреагировал на замечания главного тренера Димитриса Итудиса. После этого у американца завязался напряжённый разговор с некоторыми одноклубниками. Вмешательство других игроков ЦСКА помогло остановить конфликт. За несколько дней до этого у Джеймса умер дед, который вырастил его. Баскетболист не получил разрешения на поездку в США. В СМИ появились сообщения, что ЦСКА может расторгнуть контракт с игроком. «Армейцы» должны принять решение по Джеймсу на этой неделе.