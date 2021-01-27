«Локомотив-Кубань» обыграл «Партизан», завоевав первую победу в топ-16 Еврокубка

В Краснодаре завершился матч третьего тура второго группового этапа Еврокубка, в котором «Локомотив-Кубань» принимал «Партизан».

Российская команда удачно начала матч, выиграв первую четверть с преимуществом в 2 очка — 19:17. К большому перерыву преимущество «железнодорожников» достигло 37:30. В третьей четверти белградцы показали, что намерены бороться до конца и сократили отставание до 5 очков — 49:54. Тем не менее, в заключительном игровом отрезке подопечные Пашутина контролировали происходящее на паркете, и довели матч до победы — 74:67. Этот успех стал первым для «Локомотива-Кубань» на стадии второго группового раунда Еврокубка.

Лучшим в составе победителей стал Уилл Каммингс, набравший 15 очков.