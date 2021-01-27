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«Локомотив-Кубань» обыграл «Партизан», завоевав первую победу в топ-16 Еврокубка

«Локомотив-Кубань» обыграл «Партизан», завоевав первую победу в топ-16 Еврокубка
Баскетбол / Еврокубок 0

В Краснодаре завершился матч третьего тура второго группового этапа Еврокубка, в котором «Локомотив-Кубань» принимал «Партизан».

Российская команда удачно начала матч, выиграв первую четверть с преимуществом в 2 очка — 19:17. К большому перерыву преимущество «железнодорожников» достигло 37:30. В третьей четверти белградцы показали, что намерены бороться до конца и сократили отставание до 5 очков — 49:54. Тем не менее, в заключительном игровом отрезке подопечные Пашутина контролировали происходящее на паркете, и довели матч до победы — 74:67. Этот успех стал первым для «Локомотива-Кубань» на стадии второго группового раунда Еврокубка.

Лучшим в составе победителей стал Уилл Каммингс, набравший 15 очков.

Еврокубок. Группа F. 3-й тур
27 января 2021, среда. 19:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Окончен
74 : 67
Партизан
Белград, Сербия
Локомотив-Кубань: Каммингс - 15, Кроуфорд - 14, Кузминскас - 12, Калниетис - 10, Линч - 9, Калинов - 7, Ильницкий - 3, Мотовилов - 2, Херви - 2, Долинин, Емченко, Мартюк
Партизан: Величкович - 15, Пейдж - 12, Ярамаз - 11, Загорац - 8, Янкович - 8, Мосли - 5, Perkins - 3, Дангубич - 3, Мика - 2, Stefanović, Трифунович
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