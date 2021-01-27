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УНИКС завоевал третью победу кряду в топ-16 Еврокубка

УНИКС завоевал третью победу кряду в топ-16 Еврокубка
Баскетбол / Еврокубок 0

В Баре (Черногория) завершился матч третьего тура второго группового этапа Еврокубка, в котором «Морнар» принимал УНИКС.

Хозяева удачно начали встречу, выиграв первую четверть со счётом 22:21. Но во второй десятиминутке казанцы перехватили инициативу, и к большому перерыву они уже вели с преимуществом в 7 очков — 43:36. В третьей четверти УНИКС прибавил, поведя с двузначным преимуществом — 70:54. В заключительном игровом отрезке подопечные Прифтиса контролировали происходящее на паркете и одержали победу со счётом 87:70.

Лучшим в составе победителей стал Джордан Морган, оформивший дабл-дабл из 14 очков и 14 подборов. Самым результативным стал Айзея Кэнан, набравший 18 очков. У «Морнара» 17 очков на счету Айзеи Уайтхеда.

Еврокубок. Группа H. 3-й тур
27 января 2021, среда. 20:45 МСК
Морнар
Бар, Черногория
Окончен
70 : 87
УНИКС
Казань, Россия
Морнар: Уайтхед - 17, Гэбриэл - 12, Враньеш - 11, Еремич - 11, Смит - 6, Лазич - 5, Гордич - 4, Лукович - 2, Нидхэм - 2, Бьелица, Вуйошевич, Шехович
УНИКС: Канаан - 18, Морган - 14, Холланд - 13, Браун - 10, Смит - 8, Уайт - 8, Теодор - 7, Уолтерс - 7, Колесников - 2, Жбанов, Клименко, Узинский
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