УНИКС завоевал третью победу кряду в топ-16 Еврокубка

В Баре (Черногория) завершился матч третьего тура второго группового этапа Еврокубка, в котором «Морнар» принимал УНИКС.

Хозяева удачно начали встречу, выиграв первую четверть со счётом 22:21. Но во второй десятиминутке казанцы перехватили инициативу, и к большому перерыву они уже вели с преимуществом в 7 очков — 43:36. В третьей четверти УНИКС прибавил, поведя с двузначным преимуществом — 70:54. В заключительном игровом отрезке подопечные Прифтиса контролировали происходящее на паркете и одержали победу со счётом 87:70.

Лучшим в составе победителей стал Джордан Морган, оформивший дабл-дабл из 14 очков и 14 подборов. Самым результативным стал Айзея Кэнан, набравший 18 очков. У «Морнара» 17 очков на счету Айзеи Уайтхеда.