Евгений Пашутин: увидели в действии ту защитную философию, к которой стремимся

Главный тренер «Локомотив-Кубань» Евгений Пашутин поделился мнением после матча топ-16 Еврокубка с «Партизаном» (74:67).
«Мы контролировали игру в защите сегодня. Все ребята, которые выходили сегодня на площадку, дали энергию, играли сердцем, был физически жесткий контакт, выиграли много ничейных мячей и не жалели себя. Увидели в действии ту защитную философию, к которой стремимся. В какой-то момент мы эту философию потеряли, но сегодня собрались, в нужный момент ребята объединились и действовали как одна команда. Не торопились с атакой в большинстве моментов, играли в умное нападение. Это то, что мы хотим видеть от наших игроков.
Хочу поздравить всех с победой, которая поможет нам вернуться к нужному ритму, который был у нас до Нового года. Большое спасибо болельщикам, сегодня очень чувствовалась атмосфера и поддержка трибун. В четвертой четверти арена была очень горячая, повела нас вперед. Хотим радовать болельщиков содержательной игрой и в следующих матчах постараемся сделать так, чтобы болельщики гордились нами, а мы будем оправдывать их доверие самоотверженной борьбой и победами на площадке!", — приводит слова Пашутина официальный сайт краснодарского клуба.
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