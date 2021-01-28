Хавьер Паскуаль: чувствую, что «Зенит» готов к матчу с «Миланом»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль и форвард Уилл Томас поделились ожиданиями от матча 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Миланом».

«Милан» — хорошая команда с отличным тренером. Я рад вновь сыграть против команды Этторе Мессины, мы с ним в дружеских отношениях, я очень уважаю его. Для меня Мессина — один из лучших тренеров в истории Евролиги. Будет приятно вновь увидеть его. У «Милана» великолепный и качественный ростер. Все их защитники — хорошие снайперы и созидатели. Это превосходная команда, поэтому они и играют так хорошо. Сейчас они находятся в отличной форме. Нам необходимо восстановиться физически и психологически после матча с «Барселоной», чтобы быть готовыми к завтрашней игре.

Я чувствую, что команда готова. Нам нужно хорошо играть в нападении, следовать своей игре, быть более эффективными в нападении, как это было в предыдущих матчах. Мы знаем, что нам предстоит встреча с одной из сильнейших команд, как «Барселона». Конечно, для нашей команды это будет сложный матч. Мы должны следовать плану на игру, улучшать наше нападение, особенно не допускать столько потерь. Когда ты играешь на выезде, совершать 14 потерь просто нельзя. Это важно. Если мы будем контролировать эту часть игры, у нас будут шансы на победу", — приводит слова Паскуаля официальный сайт «Зенита».



«Нам предстоит матч с очень хорошей командой, впрочем, как и любой матч в Евролиге. Мы с „Миланом“ боремся за те же позиции — топ-4 в турнирной таблице. Это очень важный матч для нас. Мы должны следовать плану на игру, быть агрессивными в защите, а вместе с этим придёт и хорошая игра в нападении. Нам следует играть так на протяжении всех 40 минут, чтобы добыть победу», — добавил Томас.