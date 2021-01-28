«Голден Стэйт» обыграл «Миннесоту» с двузначной разницей, «Юта» добыла 10-ю победу подряд

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт Уорриорз» обыграл «Миннесоту Тимбервулвз» со счётом 123:111.

Лучшими на площадке в составе победителей были Джеймс Уайзмен (25 очков), Келли Убре (20 очков и 9 подборов) и Эндрю Уиггинс (19 очков). Стефен Карри набрал 16 очков и сделал 8 передач.

Также в рамках игрового дня «Юта Джаз» оказался сильнее «Даллас Маверикс» (116:104). Эта победа стала для «Юты» 10-й подряд в сезоне. Лучшими в составе «Джаз» в матче с «Маверикс» были Джордан Кларксон (31 очко), Руди Гобер (29 очков и 20 подборов) и Джо Инглс (21 очко).

Кроме того, «Сан-Антонио Спёрс» обыграл «Бостон Селтикс» (110:106), «Нью-Орлеан Пеликанс» победил «Вашингтон Уизардс» (124:106), а «Финикс Санз» уступил «Оклахома-Сити Тандер» (97:102).

Ранее в НБА прошли ещё семь матчей: «Филадельфия Сиксерс» – «Лос-Анджелес Лейкерс» (107:106), «Торонто Рэпторс» – «Милуоки Бакс» (108:115), «Шарлотт Хорнетс» – «Индиана Пэйсерс» (106:116), «Кливленд Кавальерс» – «Детройт Пистонс» (122:107), «Орландо Мэджик» – «Сакраменто Кингз» (107:121), «Атланта Хоукс» – «Бруклин Нетс» (128:132 ОТ), «Майами Хит» – «Денвер Наггетс» (82:109).