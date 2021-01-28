Кендрик Перкинс и Стивен Эй Смит требуют обменять самого результативного игрока НБА

Известный телеведущий Стивен Эй Смит потребовал от руководства «Вашингтон Уизардс» обменять защитника Брэдли Била, который набирает 34,4 очка и является лидером НБА по результативности.
«Брэдли Бил — звезда. Он заслуживает большего, чем то, что получает в столице. «Уизардс» в настоящий момент отвратительны. Они ужасны. И в первую очередь из-за их защиты. Неделю назад Брэдли сказал: «Мы не можем охранять даже припаркованную машину». Вот как плохо он описал их защиту. Посмотрите видео, на котором Бил сидит на скамейке, покачивая головой и нервно сложив руки. Это знак того, что кто-то вот-вот окончательно потеряет терпение. Томми Шеппард, Скотт Брукс, вы должны обменять Брэдли Била. Он огромный актив, но нужно пойти на это», — заявил Смит.
Чемпион НБА, а ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс даже обратился к двум клубам, чтобы они забрали Била из «Уизардс».
«Эй, «Майами Хит» и «Филадельфия Сиксерс», Брэдли Бил чертовски расстроен… Он был бы огромным усилением для любой из ваших организаций!» — написал Перкинс на своей странице в «Твиттере».
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