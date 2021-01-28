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7-кратный чемпион НБА: мы должны взять Леброна в лабораторию и выяснить, из чего он сделан

7-кратный чемпион НБА: мы должны взять Леброна в лабораторию и выяснить, из чего он сделан
Баскетбол / НБА 0
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Семикратный чемпион НБА Роберт Орри поделился мнением о Леброне Джеймсе, в шутку предложив препарировать звезду «Лос-Анджелес Лейкерс», чтобы узнать, из чего он сделан.

«Леброн по-прежнему играет на высочайшем уровне и не хочет пропускать ни одного матча. Но он должен заботиться о своём теле и знать, что несёт ответственность не только перед этой командой, но и перед брендом НБА. Каждый вечер выходить на площадку и иметь такую энергию и энтузиазм… Думаю, мы должны взять его в лабораторию, препарировать и выяснить, из чего он сделан, потому что Леброн нереален.

Он один из величайших игроков, когда-либо игравших в эту игру. Если кто-нибудь когда-нибудь скажет что-нибудь плохое о Леброне, значит, с ним что-то не так. Об этом парне нельзя сказать ничего плохого», — приводит слова Орри Essentially Sports.

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