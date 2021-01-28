7-кратный чемпион НБА: мы должны взять Леброна в лабораторию и выяснить, из чего он сделан

Семикратный чемпион НБА Роберт Орри поделился мнением о Леброне Джеймсе, в шутку предложив препарировать звезду «Лос-Анджелес Лейкерс», чтобы узнать, из чего он сделан.
«Леброн по-прежнему играет на высочайшем уровне и не хочет пропускать ни одного матча. Но он должен заботиться о своём теле и знать, что несёт ответственность не только перед этой командой, но и перед брендом НБА. Каждый вечер выходить на площадку и иметь такую энергию и энтузиазм… Думаю, мы должны взять его в лабораторию, препарировать и выяснить, из чего он сделан, потому что Леброн нереален.
Он один из величайших игроков, когда-либо игравших в эту игру. Если кто-нибудь когда-нибудь скажет что-нибудь плохое о Леброне, значит, с ним что-то не так. Об этом парне нельзя сказать ничего плохого», — приводит слова Орри Essentially Sports.
- 28 января 2021
-
12:51
-
12:39
-
12:23
-
11:51
-
11:36
-
10:25
-
10:05
-
09:39
-
09:20
-
08:53
-
08:03
-
06:40
-
03:26
-
02:00
-
01:30
-
00:47
-
00:26
-
00:05
- 27 января 2021
-
23:38
-
22:54
-
22:37
-
22:32
-
21:23
-
21:18
-
20:57
-
20:47
-
19:59
-
18:56
-
18:09
-
15:59
-
14:39
-
13:36
-
13:07
-
11:25
-
11:15