Гомельский: для ЦСКА было бы правильнее избавиться от Джеймса. Нужно обговаривать условия

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский считает, что ЦСКА следует расстаться с защитником Майком Джеймсом, уделив особое внимание переговорам по условиям расторжения контракта.

«Нужно понимать корни проблемы, у каждого человека своя психология и воспитание. Если Джеймс почувствовал себя оскорблённым, когда при всех получил замечание, — это одно. А если сутью является то, что ему отказали в отъезде на похороны дедушки, — это другое. В любом случае я не Джеймс, для меня повторный конфликт с командой и тренером — звучит дико. Для ЦСКА было бы правильнее избавиться от этого игрока, это моя точка зрения.



Обязательно нужно обговаривать условия расторжения контракта. Если Джеймсу придётся выплачивать компенсацию по контракту, денег не останется на хорошее приобретение. Если договориться о том, что в случае ухода ему никто ничего не должен, есть выбор. Другое дело, кто нужен? В моём понимании, вместо Джеймса нужно было бы приобрести разыгрывающего. Самое дефицитное амплуа, а атакующих защитников, даже свободных агентов, сейчас достаточно много», — сказал Гомельский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.