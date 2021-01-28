УНИКС установил рекорд Еврокубка

Казанский УНИКС в матч третьего тура второго группового этапа Еврокубка обыграл черногорский «Морнар» со счётом 87:70, установив рекорд турнира по числу побед.



Всего за время выступления во втором по силе турнире Европы казанцы праздновали победу 155 раз. После матча «Морнаром» УНИКС вышел на первое место по этому показателю, опередив «Валенсию» (154).



«Это наша третья победа подряд. Что очень позитивно. Старались действовать от обороны. За исключением первой четверти нам это удавалось. Поэтому было легче, и мы повысили шансы на победу», — заявил после игры главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис, его слова приводит официальный сайт турнира.



УНИКС впервые выступил в Еврокубке в сезоне-2005/2006. В 2011-м российский клуб выиграл трофей. Кроме казанцев и «Валенсии» более 100 побед в истории турнира одержали «Гран-Канария» (116) и «Ритас» (102).