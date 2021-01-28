Аналитик создал пирамиду игроков НБА. Леброн на вершине, Карри и Кавай — четвёртый эшелон

Аналитик НБА Ник Райт представил пирамиду с иерархией лучших игроков НБА.



У пользователей Сети возникло множество вопросов к позициям Райта. Большое количество баскетбольных болельщиков считают позицию Луки Дончича («Даллас Маверикс») во втором эшелоне завышенной, а места Стефена Карри («Голден Стэйт Уорриорз»), Кавая Леонарда («Лос-Анджелес Клипперс») и Джеймса Хардена («Бруклин Нетс») в четвёртом и пятом эшелонах слишком низкими.

На вершине расположен 36-летний форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, его напарник Энтони Дэвис оказался в четвёртом эшелоне. Вторую ступень вместе с Дончичем формирует форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант. Действующий MVP НБА Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»), Никола Йокич («Денвер Наггетс») и Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс») оказались в третьем эшелоне.

Фото доступно в «твиттере» NBA Central.