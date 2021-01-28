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Эксперт: удивлён столь подлым приёмом со стороны Леброна Джеймса

Эксперт: удивлён столь подлым приёмом со стороны Леброна Джеймса
Баскетбол / НБА 0

Известный эксперт НБА Скип Бэйлесс прокомментировал эпизод в матче регулярного чемпионата НБА между «Филадельфией Сиксерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс», в котором звёздный форвард гостей Леброн Джеймс получил свой первый неспортивный фол с 2014 года за грубое нарушение на центровом Джоэле Эмбииде.

«Весьма удивлён столь подлым приёмом со стороны Леброна против Эмбиида. Нехарактерно опасно», – написал Бэйлесс на своей странице в «Твиттере».

Напомним, Леброн толкнул соперника двумя руками в момент, когда тот находился в прыжке. Эмбиид неудачно приземлился на спину, из-за проблем с которой пропустил предыдущий матч с «Детройт Пистонс». Джоэл смог продолжить встречу, а Джеймс получил неспортивный фол первой степени.

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