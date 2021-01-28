Руди Гобер и Андре Драммонд установили рекорды своих франшиз в XXI веке
Центровой «Юты Джаз» Руди Гобер в матче регулярного чемпионата НБА с «Даллас Маверикс» (116:104) набрал 29 очков, сделал 20 подборов, а также совершил 3 перехвата и 3 блок-шота, что позволило ему установить рекорд франшизы в XXI веке.
«Гобер – первый игрок «Джаз», показавший за матч статистику из 25 очков, 20 подборов и 3 блок-шотов, после Карла Мэлоуна в 1991 году», — сообщается в «твиттере» StatMuse.
Игрок «Кливленд Кавальерс» Андре Драммонд также отметился клубным достижением. В матче с «Детройт Пистонс» (122:107) центровой набрал 23 очка, совершил 16 подборов и 5 перехватов.
Драммонд стал первым игроком «Кавальерс» после Рона Харпера в 1987 году, кто смог набрать 20 очков и совершил 15 подборов и 5 перехватов.
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