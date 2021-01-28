Кевин Дюрант повторил уникальный рекорд Уилта Чемберлена 61-летней давности

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант в матче регулярного чемпионата НБА с «Атлантой Хоукс» набрал 32 очка, что позволило ему повторить уникальное достижение легендарного Уилта Чемберлена.
«Дюрант — второй игрок в истории НБА, набравший в среднем не менее 30 очков в первых 15 играх с новой командой. Он присоединился к Уилту Чемберлену, который показал этот результат в сезоне-1959/1960, выступая за «Уорриорз». Это были его первые 15 игр в карьере», — сообщается в «твиттере» ESPN Stats.
Кевин, будучи игроком «Голден Стэйт Уорриорз», получил разрыв ахиллова сухожилия в финальной серии НБА сезона-2018/2019 с «Торонто Рэпторс». После этого он присоединился к «Нетс», но смог дебютировать за «Бруклин» лишь 22 декабря 2020 года.
32-летний Дюрант был выбран на драфте НБА под вторым номером клубом «Сиэтл Суперсоникс» в 2007 году, по итогам дебютного сезона был признан новичком года. В сезоне-2013/2014 Кевин впервые был признан MVP, набирая в среднем за игру 32 очка, 7,4 подбора и 5,5 передачи. В составе сборной США он завоевал золото чемпионата мира и Олимпийских игр.
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