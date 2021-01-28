Экс-игрок ЦСКА Аарон Джексон хочет возобновить карьеру и назвал лучшего клатчера в истории
Бывший игрок ЦСКА Аарон Джексон заявил, что хочет возобновить карьеру.
«Я пропустил первую волну подписаний, потому что у меня был коронавирус. Это было действительно серьёзно. Теперь, когда я здоров и смотрю так много игр, я вижу, что я способен играть. Я всё ещё тренируюсь и остаюсь в хорошей форме. Я жду возможности.
Каждая команда может использовать Аарона Джексона. Я в этом уверен. Я всегда играл в хороший баскетбол. В раздевалке я вдохновляю ребят. Так было с самого первого дня. Каждая команда может меня использовать. Я считаю себя победителем. Куда бы я ни пошел, я побеждал», — приводит слова Аарона Джексона Eurohoops.
Кроме того Джексон назвал легенду «Олимпиакоса» Василиса Спанулиса лучшим клатчером в истории Евролиги.
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