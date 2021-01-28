Станислав Ерёмин высказался о ситуации Майка Джеймса в ЦСКА

Заслуженный тренер России Станислав Ерёмин поделился мнением по поводу ситуации с отстранением защитника ЦСКА Майка Джеймса от матчей и тренировок команды за инцидент после матча Евролиги с «Фенербахче» (83:89) и рассказал об ожиданиях по поводу предстоящей игры «армейцев» с «Баварией».

«Когда яркая звезда требует специального внимания и ее поведение идет вразрез с интересами команды и тем, что думает тренер, это достаточно типичный случай. И в данной ситуации нет какого-то определённого лекарства и нет однозначного ответа, правильные или неправильные были действия тренера и руководства. Да, иногда, возможно, нужно поджаться и сделать вид, что не заметил каких-то проступков, и, в конце концов, выиграть за счет поиска подхода к звезде.

Но это, наверное, внутренняя «химия» команды, и они знают, насколько Джеймс сегодня неуправляемый, потому что такие решения принимаются, когда ситуация становится критической. У Джеймса очень тяжёлый характер, но в течение прошедшей части сезона с этим справлялись и он выдавал классные матчи. Мне кажется, это надо ставить в заслугу руководству. С одной стороны, Джеймс будет большой потерей для команды. Но иногда, жертвуя сильной фигурой, благодаря грамотным коллективным действиям и улучшению «химии», команда не становится слабее.

«Бавария» в этом сезоне — очень зубастая команда. Очень хорошо играет. На мой взгляд, с таким составом она выдает максимум. Думаю, обыграть соперника, ЦСКА, будет непросто. Не знаю, как отсутствие Джеймса будет сказываться на игре команды, какие ходы Итудис будет применять в игре. Надо отметить, что Джеймс играл ключевую роль во всех тактических построениях команды. Мне кажется, ЦСКА ждет нелегкий матч", — приводит слова Ерёмина Матч ТВ.