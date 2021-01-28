Грег Попович вакцинировался от коронавируса

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович сделал прививку от коронавируса, сообщает USA Today. Попович принял участие в специальной программе НБА. Лига таким способом хочет продемонстрировать безопасность вакцины, что должно помочь в агитации жителей США на вакцинирование.



Поповичу сегодня исполнилось 72 года.



«Прививка поможет обезопасить себя, семью и окружающих. Ношение маски очень важно, а вакцина помогает получить дополнительные гарантии», — подчеркнул Попович.



Ранее прививку от коронавируса сделал легендарный центровой НБА Карим Абдул-Джаббар.



Ранее Попович поделился мнением по поводу погрома в здании Конгресса США сторонниками действующего президента США Дональда Трампа во время утверждения итогов выборов, победителем которых стал Джо Байден.

Попович — о погромах в Конгрессе: Трамп наслаждался всем этим. Ненормальный и ущербный