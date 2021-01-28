Мальцев: рад, что мы провели эту игру, она показала очень многое

Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Александр Мальцев прокомментировал проигрыш команды в Евролиге в матче с «Фенербахче» (76:107), отметив, что подопечным лишь 12 минут удалось на равных конкурировать с соперником.
«Рад, что провели этот матч, он показал очень многое. Во-первых, «Фенербахче» продемонстрировал свой уровень. Кокошков нашёл европейский стиль, при этом не все игроки его команды сегодня были в составе, их «ростер» еще больше. Можно только позавидовать, как игроки «Фенербахче» были готовы, настроены на борьбу и после матча, состоявшегося позавчера, смогли показать такой быстрый баскетбол.
Первые 12 минут игра была равной, пока у нас были силы, потом соперник включил четвёртую передачу и убежал вперёд, а мы остались на второй, а в такой ситуации догонять опытную команду было уже тяжело. Поздравляю «Фенербахче» с победой, мы продолжаем работать. Впереди — матч Единой лиги ВТБ, готовимся к нему", — приводит слова Мальцева официальный сайт «Химок».
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