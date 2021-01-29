Энтони Дэвис получил травму бедра

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис не смог помочь своей команде в выездном матче регулярного чемпионата НБА с «Детройт Пистонс». Как сообщил журналист Марк Штейн на своей странице в «твиттере», 27-летний баскетболист не участвовал во встрече из-за ушиба четырёхглавой мышцы бедра.



«Лейкерс» без Дэвиса уступили «Пистонс» со счётом 92:107. Самый значительный вклад в победу «Детройта» внёс форвард Блэйк Гриффин – 23 очка, 3 подбора и 6 передач.

Лучшую результативность в составе команды из Лос-Анджелеса продемонстрировал звёздный форвард Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл из 22 очков, 7 подборов и 10 передач. Ещё один на свой счёт записал Кайл Кузма – 22 очка и 10 подборов.



Следующую игру «Лейкерс» также проведут на выезде, 31 января они сыграют с «Бостон Селтикс».