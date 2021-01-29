Кевин Дюрант отреагировал на то, что его возвращение после травмы назвали лучшим в истории

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант отреагировал на публикацию в «инстаграме» Bleacher Report, где его возвращение после тяжелой травмы ахилла названо лучшим в истории.

В посте приводится статистика Дюранта в текущем чемпионате, которая близка к той, что он показывал в сезоне-2013/2014, когда получил приз MVP в составе «Оклахома-Сити Тандер». Запись сопровождается текстом: «Кей Ди, возможно, продемонстрировал величайший камбэк после травмы в истории НБА».

«Остановитесь, мне это не нужно», – написал в ответ Дюрант.

Фото доступны на странице Bleacher Report в «Инстаграме».

Кевин, будучи игроком «Голден Стэйт Уорриорз», получил разрыв ахиллова сухожилия в финальной серии НБА сезона-2018/2019 с «Торонто Рэпторс». После этого он присоединился к «Нетс», но смог дебютировать за «Бруклин» лишь 22 декабря 2020 года.



32-летний Дюрант был выбран на драфте НБА под вторым номером клубом «Сиэтл Суперсоникс» в 2007 году, по итогам дебютного сезона был признан новичком года. В сезоне-2013/2014 Кевин впервые был признан MVP, набирая в среднем за игру 32 очка, 7,4 подбора и 5,5 передачи. В составе сборной США он завоевал золото чемпионата мира и Олимпийских игр.