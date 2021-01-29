Кевин Дюрант отреагировал на то, что его возвращение после травмы назвали лучшим в истории

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант отреагировал на публикацию в «инстаграме» Bleacher Report, где его возвращение после тяжелой травмы ахилла названо лучшим в истории.
В посте приводится статистика Дюранта в текущем чемпионате, которая близка к той, что он показывал в сезоне-2013/2014, когда получил приз MVP в составе «Оклахома-Сити Тандер». Запись сопровождается текстом: «Кей Ди, возможно, продемонстрировал величайший камбэк после травмы в истории НБА».
«Остановитесь, мне это не нужно», – написал в ответ Дюрант.
Фото доступны на странице Bleacher Report в «Инстаграме».
Кевин, будучи игроком «Голден Стэйт Уорриорз», получил разрыв ахиллова сухожилия в финальной серии НБА сезона-2018/2019 с «Торонто Рэпторс». После этого он присоединился к «Нетс», но смог дебютировать за «Бруклин» лишь 22 декабря 2020 года.
32-летний Дюрант был выбран на драфте НБА под вторым номером клубом «Сиэтл Суперсоникс» в 2007 году, по итогам дебютного сезона был признан новичком года. В сезоне-2013/2014 Кевин впервые был признан MVP, набирая в среднем за игру 32 очка, 7,4 подбора и 5,5 передачи. В составе сборной США он завоевал золото чемпионата мира и Олимпийских игр.
- 29 января 2021
-
10:08
-
09:52
-
09:32
-
09:30
-
08:16
-
08:14
-
07:48
-
00:38
- 28 января 2021
-
23:59
-
22:35
-
21:48
-
21:01
-
20:10
-
19:47
-
18:03
-
16:26
-
15:19
-
14:36
-
14:26
-
13:23
-
13:00
-
12:51
-
12:39
-
12:23
-
11:51
-
11:36
-
10:25
-
10:05
-
09:39
-
09:20
-
08:53
-
08:03
-
06:40
-
03:26
-
02:00