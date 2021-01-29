Гилберт Аренас признал заблуждение в отношении Луки Дончича

Экс-игрок НБА Гилберт Аренас признался, что не верил в разыгрывающего «Даллас Маверикс» Луку Дончича до того, как не увидел первую игру словенца в лиге.
«Я влюбился в Луку Дончича… Наблюдал за ним во время подготовки к драфту и думал, что он слишком медлителен, что не сможет противостоять защитникам в НБА. Но мне хватило всего одной его игры, чтобы понять, как я сильно ошибался.
Европейцы все талантливы, они могут адаптироваться к игре НБА. Но Лука всё же другой даже в сравнении с остальными. Он габаритный, проявляет себя вожаком, отлично бросает, понимает все азы игры и умеет сиять на любой позиции. Вам просто нужно отдать ему мяч и позволить ему это сделать. Где бы он ни был на паркете, его превосходство заметно», — приводит слова Аренаса Parlons Basket.
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