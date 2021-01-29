Стефен Карри отреагировал на ещё один разгромный проигрыш «Голден Стэйт»

Лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри отреагировал на очередное крупное поражение команды в регулярном чемпионате НБА. 29 января калифорнийцы проиграли «Финикс Санз» с разницей в 21 очко — 93:114.
«В нынешнем сезоне получается так, что игра может сложиться для нас неудачно в течение трёх-четырёхминутного окна, когда мы действуем не лучшим образом. Мы теряем моменты. Конечно, сейчас мы не самая стабильная команда. Но мы ищем пути, чтобы отыграться и привести себя в норму», — приводит слова Карри Essentialy Sports.
В матче с «Финикс Санз» защитник собрал коллекцию из 27 очков, 4 подборов и 4 передач, став лучшим в составе своей команды. Отметим, что на данный момент «Голден Стэйт» занимает девятое место в таблице Западной конференции с 10 победами в 19 встречах.
- 29 января 2021
-
19:04
-
18:16
-
18:01
-
15:07
-
14:15
-
14:11
-
14:04
-
12:15
-
11:49
-
11:39
-
10:50
-
10:08
-
09:52
-
09:32
-
09:30
-
08:16
-
08:14
-
07:48
-
00:38
- 28 января 2021
-
23:59
-
22:35
-
21:48
-
21:01
-
20:10
-
19:47
-
18:03
-
16:26
-
15:19
-
14:36
-
14:26
-
13:23
-
13:00
-
12:51
-
12:39
-
12:23