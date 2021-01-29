Стефен Карри отреагировал на ещё один разгромный проигрыш «Голден Стэйт»

Лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри отреагировал на очередное крупное поражение команды в регулярном чемпионате НБА. 29 января калифорнийцы проиграли «Финикс Санз» с разницей в 21 очко — 93:114.

«В нынешнем сезоне получается так, что игра может сложиться для нас неудачно в течение трёх-четырёхминутного окна, когда мы действуем не лучшим образом. Мы теряем моменты. Конечно, сейчас мы не самая стабильная команда. Но мы ищем пути, чтобы отыграться и привести себя в норму», — приводит слова Карри Essentialy Sports.

В матче с «Финикс Санз» защитник собрал коллекцию из 27 очков, 4 подборов и 4 передач, став лучшим в составе своей команды. Отметим, что на данный момент «Голден Стэйт» занимает девятое место в таблице Западной конференции с 10 победами в 19 встречах.