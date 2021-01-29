Forbes назвал самых высокооплачиваемых игроков НБА. У Леброна рекордный доход в истории

Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых игроков НБА сезона-2020/2021. Пятёрка лидеров рейтинга прошлого года удержала свои позиции.



Седьмой год подряд самым высокооплачиваемым игроком НБА остаётся форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, если учитывать его контракты вне площадки. Он заработает рекордные для игрока НБА $ 95,4 млн, включая примерно $ 64 млн от рекламы и других проектов. Половина рекламных доходов Джеймса обеспечивается контрактом с Nike. По данным Forbes, Джеймс — самый высокооплачиваемый атлет в командных видах спорта США.



Второе место занимает разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри с доходом $ 74,4 млн, из которых $ 40 млн приходится спонсорские контракты и другие проекты. В декабре производитель спортивной одежды Under Amour запустил бренд Curry, в рамках которого представит ​​обувь, одежду и аксессуары для разных видов спорта. Контракт оценивается в $ 20 млн в год, но сумма может вырасти, если бренд станет популярным.



На третьем месте находится форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант с доходом $ 65,2 млн. Четвёртое место занял разыгрывающий «Вашингтон Уизардс» Расселл Уэстбрук, доходы которого должны составить $ 58,1 млн, и замыкает топ-5 защитник «Бруклин Нетс» Джеймс Харден с $ 50 млн.



В этом сезоне зарплаты в НБА сократились на 20% из-за пандемии коронавируса, но сторонние контракты позволяют крупнейшим звёздам баскетбола оставаться одними из самых высокооплачиваемых спортсменов мира. Предполагается, что 10 самых высокооплачиваемых игроков НБА в сезоне-2020/2021 заработают в сумме $ 558 млн.



Заработная плата в НБА за последние 30 лет выросла в 10 раз и в прошлом сезоне (до пандемии) составила в среднем $ 9,5 млн на игрока. Это больше чем в два раза превышает среднюю зарплату бейсболистов и в три раза — средний заработок футболистов. В этом сезоне зарплату не менее $ 25 млн должны были получить 44 игрока НБА, но из-за сокращений зарплат таких спортсменов осталось 34.