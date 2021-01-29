Майкл Джордан поймал несколько самых быстрых рыб в мире и выиграл престижный турнир

Шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз», а ныне владелец «Шарлотт Хорнетс» Майкл Джордан продемонстрировал отменный результат на соревнованиях по рыбалке. Джордан вместе с командой принял участие в престижном турнире Buccaneer Cup в штате Флорида. Цель соревнований — поймать рыбу-меч — самую быструю в мире рыбу, которая способна развивать скорость более 100 км/ч.

Команда Джордана, поймав 23 рыбы, заняла первое место в зачёте. Джордан лично поймал две рыбы, сообщает Parlons Basket. Отметим, что Джордан принимал участие в соревнованиях, выходя на воду на собственной яхте. Добавим также, что это уже не первый успешный улов легендарного баскетболиста. На летних соревнованиях ему удалось поймать рыбу весом 200 кг.