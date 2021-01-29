«Вашингтон» занял принципиальную позицию по обмену Брэдли Била
«Вашингтон Уизардс» будет учитывать мнение атакующего защитника Брэдли Била в случае поступления в клуб хорошего предложения об обмене, сообщает Fortyeightminutes.
«Уизардс» заключили соответствующую устную договорённость с Билом при продлении контракта в 2019 году. Пока клуб не намерен нарушать обещание, поэтому Бил в случае обмена вряд ли перейдёт в нежелательную для себя команду.
27-летний Бил ранее стал первым баскетболистом в истории НБА, кто проиграл в 10 матчах подряд, в которых набирал 40 и более очков. Контракт Била рассчитан до лета 2023 года. Бил в среднем за сезон набирает 34,4 очка и является лучшим скорером НБА. При этом «Вашингтон» с балансом 3-11 показывает худший результат в лиге по проценту побед.
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