«Вашингтон» занял принципиальную позицию по обмену Брэдли Била

«Вашингтон Уизардс» будет учитывать мнение атакующего защитника Брэдли Била в случае поступления в клуб хорошего предложения об обмене, сообщает Fortyeightminutes.



«Уизардс» заключили соответствующую устную договорённость с Билом при продлении контракта в 2019 году. Пока клуб не намерен нарушать обещание, поэтому Бил в случае обмена вряд ли перейдёт в нежелательную для себя команду.

27-летний Бил ранее стал первым баскетболистом в истории НБА, кто проиграл в 10 матчах подряд, в которых набирал 40 и более очков. Контракт Била рассчитан до лета 2023 года. Бил в среднем за сезон набирает 34,4 очка и является лучшим скорером НБА. При этом «Вашингтон» с балансом 3-11 показывает худший результат в лиге по проценту побед.