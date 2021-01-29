«Парма» дважды обыграла нидерландские клубы и вышла в плей-офф Кубка Европы ФИБА

Пермская «Парма» после победы над «Гронингеном» (93:81) провела второй матч в Кубке Европы ФИБА за два дня. Сегодня, 29 января, уральцы встретились ещё с одной командой из Нидерландов — «Ден Босхом».
«Парма» удачно начала встречу, поведя в счёте с преимуществом в 9 очков — 25:16. Во второй десятиминутке «Ден Босх» сократил отставание до минимума — 38:39. Но после большого перерыва пермяки снова перехватили инициативу и удерживали её вплоть до финальной сирены. В итоге команда одержала победу с крупным счётом — 85:63.
Самым результативным в составе российской команды стал Максим Григорьев, набравший 15 очков. 14 очков и 7 передач — в активе Адаса Юшкевичюса. У «Ден Босха» 15 очков набрал Михал Лапорник.
Благодаря двум победам «Парма» пробилась в плей-офф турнира с первого места в группе. «Ден Босх» прошёл дальше со второго места (1-1), «Гронинген» (0-2) — третий. Четвёртый участник группы, «Борисфен» (Беларусь), не смог явиться в Нидерланды на матчи в «пузыре» из-за пандемии коронавируса.
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