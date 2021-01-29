Президент ЦСКА прояснил позицию по отстранённому Майку Джеймсу

Президент ЦСКА Андрей Ватутин высказался о ситуации с защитником Майком Джеймсом. Американский баскетболист был отстранён от проведения матчей и тренировок в результате конфликта в раздевалке после матча Евролиги с турецким «Фенербахче».
«Проблема есть, ищем решение, которое позволит всем сработать на общую цель. Придёт время, и мы сообщим о решении. Это произойдёт уже скоро. Пока же не устаю удивляться людям, которые, не владея никакой правдивой информацией и опираясь на слухи, сплетни и прочий бред, всерьёз рассуждают, что бы они сделали на месте клуба или Майка», — приводит слова Ватутина ТАСС.
29 января в отсутствие Джеймса ЦСКА провёл худшую по результативности четверть в сезоне. В матче с «Баварией» (66:69) «армейцы» набрали 6 очков в четвёртом игровом отрезке.
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