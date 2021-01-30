Димитрис Итудис и Семён Антонов отреагировали на вопрос про Майка Джеймса

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис и форвард команды Семён Антонов признались, что не готовы отвечать на вопрос о ситуации, сложившейся вокруг разыгрывающего Майка Джеймса, чей конфликт с клубом перешёл в публичную плоскость, после чего игрок был отстранён от матчей.

«Скоро появится информация на официальном сайте. Я не готов что-то говорить по этому поводу», — сказал Итудис.

«Все читали в Интернете различные мнения. Клуб сделал официальное заявление, что скоро всем всё сообщит», — приводит слова Антонова News.ru.

Напомним, Майк Джеймс был выведен из состава после неудачной встречи с «Фенербахче». Баскетболист вступил в конфликт с тренером и напарниками по команде. 29 января ЦСКА без Джеймса проиграл «Баварии» в Евролиге — 66:69.