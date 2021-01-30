Главный тренер «Баварии» высказался об отсутствии Майка Джеймса в ЦСКА

Главный тренер «Баварии» Андреа Тринкьери прокомментировал победу своей команды в матче Евролиги с ЦСКА (69:66), а также высказался от отсутствии в составе «армейцев» Майка Джеймса.
«Это было настоящее сражение, было много жёсткой игры. По первой четверти казалось, что матч будет результативным. Милутинов и Шенгелия нас просто уничтожали, но постепенно мы нашли способы сыграть против них лучше. Особенно в защите. В последние десять минут ЦСКА набрал всего шесть очков, и это стало ключевым моментом.
Отсутствие Джеймса? Конечно, он важный игрок для ЦСКА, наверняка он бы доставил нам неприятности. Но и у нас не было двух ключевых игроков. Владимир Лучич и Нихад Джедович травмированы. Евролига — жёсткий турнир, с очень плотным расписанием. Тут очень сложно избежать травм лидеров и игровых спадов", — приводит слова специалиста «Известия».
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