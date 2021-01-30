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Энтони Дэвис назвал главную угрозу для защиты титула «Лейкерс»

Энтони Дэвис назвал главную угрозу для защиты титула «Лейкерс»
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис заявил, что «Бруклин Нет» и его «Большое трио» с Джеймсом Харденом, Кевином Дюрантом и Кайри Ирвингом является самой большой угрозой для команды в этом сезоне.

«Нетс» определённо представляют угрозу. Эта команда способна набирать очки по собственному желанию. У них сильная команда. Думаю, после прихода к ним Джеймса Хардена они являются фаворитами на Востоке. Так что нас ждёт интересная битва, это, определенно, будет битва», – сказал Дэвис в интервью YouTube-каналу ESPN.

«Лейкерс» — действующие чемпионы НБА. Команда из Лос-Анджелеса завоевала титул в специально организованном «пузыре» в Орландо в октябре 2020 года, обыграв «Майами Хит» (4-2) в финальной серии.

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