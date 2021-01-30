Баскетболистка-транссексуал из женской НБА удалила грудь

Защитник команды женской НБА «Нью-Йорк Либерти» Лейшиа Кларендон, которая идентифицирует себя как транссексуала, сообщила, что перенесла операцию по удалению груди.
«Обычно не боюсь делиться новостями публично, но количество ненависти, мифов и невежества заставило меня задуматься, прежде чем поделиться этой радостью. Мне сделали «операцию верха»! Чувствую свободу и эйфорию в теле и хочу, чтобы трансгендеры знали и видели, что мы всегда существовали и никто не может нас стереть», — написала баскетболистка на своей странице в «Твиттере».
Фото можно посмотреть в «Твиттере» Лейшии Кларендон.
Кларендон выбрана на драфте WNBA 2013 года в первом раунде под общим девятым номером клубом «Индиана Фивер». В 2018 году она стала чемпионом мира в составе сборной США.
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