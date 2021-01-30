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Гомельский: ЦСКА нужен лидер типа Калатеса. Может, скажу глупость, но в идеале — Крис Пол

Гомельский: ЦСКА нужен лидер типа Калатеса. Может, скажу глупость, но в идеале — Крис Пол
Баскетбол / Евролига 0

Известный комментатор Владимир Гомельский высказался, какой тип защитника необходим ЦСКА. По его словам, клубу не подойдут скореры вроде Скотти Уилбекина или Шейна Ларкина. Вместе с тем специалист отметил, что идеальным кандидатом мог бы стать разыгрывающий «Барселоны» Ник Калатес.

«Сожалею, но и Ларкин, и тем более Уилбекин — тоже не разыгрывающие. Они по манере игры такие же, как Джеймс. ЦСКА необходим системообразующий игрок, который мог бы сделать тактику более разнообразной, а в критической ситуации взять игру на себя. Джеймс и похожие на него игроки могут только брать на себя решение ситуации, набирать очки. А нужен лидер типа Калатеса, может быть, скажу глупость, но идеальный вариант — Крис Пол», — написал Гомельский на своём сайте.

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