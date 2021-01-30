Гомельский: ЦСКА нужен лидер типа Калатеса. Может, скажу глупость, но в идеале — Крис Пол
Известный комментатор Владимир Гомельский высказался, какой тип защитника необходим ЦСКА. По его словам, клубу не подойдут скореры вроде Скотти Уилбекина или Шейна Ларкина. Вместе с тем специалист отметил, что идеальным кандидатом мог бы стать разыгрывающий «Барселоны» Ник Калатес.
«Сожалею, но и Ларкин, и тем более Уилбекин — тоже не разыгрывающие. Они по манере игры такие же, как Джеймс. ЦСКА необходим системообразующий игрок, который мог бы сделать тактику более разнообразной, а в критической ситуации взять игру на себя. Джеймс и похожие на него игроки могут только брать на себя решение ситуации, набирать очки. А нужен лидер типа Калатеса, может быть, скажу глупость, но идеальный вариант — Крис Пол», — написал Гомельский на своём сайте.
Рекомендуем вам
- 30 января 2021
-
11:18
-
10:36
-
09:32
-
09:18
-
09:14
-
09:10
-
09:00
-
08:50
-
06:48
-
06:24
-
00:57
-
00:12
- 29 января 2021
-
23:31
-
23:13
-
22:47
-
22:27
-
21:59
-
21:17
-
20:58
-
19:21
-
19:04
-
18:16
-
18:01
-
15:07
-
14:15
-
14:11
-
14:04
-
12:15
-
11:49
-
11:39
-
10:50
-
10:08
-
09:52
-
09:32
-
09:30
Партнерский контент
Рекомендуем вам