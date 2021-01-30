Е. Пашутин рассказал, что нужно сделать для победы над «Зенитом»

31 января в Санкт-Петербурге в центральном матче уик-энда Единой лиги ВТБ «Зенит» встретится с «Локомотивом-Кубань». Ожиданиями от этой встречи поделился наставник краснодарцев Евгений Пашутин.
«Игра «Зенита» идёт через опытного разыгрывающего Пангоса, он мотор команды. У него хорошее видение площадки, бросок, он также очень опасен в проходах. Нам нужно его остановить, сыграть с ним очень внимательно, как мы сделали в матче в Краснодаре.
В составе соперника много шутеров — Холлинс, Бэрон, Риверс, Фридзон. Практически весь периметр бьющий. Нужно заставить их играть один на один, не позволить свободно бросать из-за дуги. В трёхсекундной зоне должны дать энергию против Зубкова, Риверса и Гудайтиса, которые хорошо работают на подборах и набирают очки «в краске».
Нам нужно играть от защиты, контролировать подбор и не давать сопернику набирать лёгкие очки. В нападении нам следует быстро двигать мяч, играть в умный баскетбол, как в последнем матче, с «Партизаном». Мы должны сделать всё, чтобы выиграть", — приводит слова Пашутина официальный сайт «Локомотива-Кубань».
- 30 января 2021
-
14:18
-
13:52
-
12:30
-
11:18
-
10:36
-
09:32
-
09:18
-
09:14
-
09:10
-
09:00
-
08:50
-
06:48
-
06:24
-
00:57
-
00:12
- 29 января 2021
-
23:31
-
23:13
-
22:47
-
22:27
-
21:59
-
21:17
-
20:58
-
19:21
-
19:04
-
18:16
-
18:01
-
15:07
-
14:15
-
14:11
-
14:04
-
12:15
-
11:49
-
11:39
-
10:50
-
10:08