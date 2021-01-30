Е. Пашутин рассказал, что нужно сделать для победы над «Зенитом»

31 января в Санкт-Петербурге в центральном матче уик-энда Единой лиги ВТБ «Зенит» встретится с «Локомотивом-Кубань». Ожиданиями от этой встречи поделился наставник краснодарцев Евгений Пашутин.

«Игра «Зенита» идёт через опытного разыгрывающего Пангоса, он мотор команды. У него хорошее видение площадки, бросок, он также очень опасен в проходах. Нам нужно его остановить, сыграть с ним очень внимательно, как мы сделали в матче в Краснодаре.

В составе соперника много шутеров — Холлинс, Бэрон, Риверс, Фридзон. Практически весь периметр бьющий. Нужно заставить их играть один на один, не позволить свободно бросать из-за дуги. В трёхсекундной зоне должны дать энергию против Зубкова, Риверса и Гудайтиса, которые хорошо работают на подборах и набирают очки «в краске».

Нам нужно играть от защиты, контролировать подбор и не давать сопернику набирать лёгкие очки. В нападении нам следует быстро двигать мяч, играть в умный баскетбол, как в последнем матче, с «Партизаном». Мы должны сделать всё, чтобы выиграть", — приводит слова Пашутина официальный сайт «Локомотива-Кубань».