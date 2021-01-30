Роскошный данк Боломбоя — в топ-10 моментов тура Евролиги

Пресс-служба Евролиги на официальном канале в YouTube опубликовала топ-10 моментов 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Восьмое место в рейтинге — у форварда ЦСКА Торнике Шенгелии. В матче с мюнхенской «Баварией» один из лидеров «армейцев» забил красивый лэй-ап. Пятое место ещё у одного баскетболиста ЦСКА — Джоэля Боломбоя. В матче с «Баварией» он отметился красивым данком, который удалось реализовать после точной передачи Дэниела Хэкетта.
Лучшим моментом недели стал эпизод с участием дуэта из «Жальгириса». Томас Уолкап отдал передачу на Мариуса Григониса через всю площадку, а тот вколотил данк в кольцо «Басконии», заработав 2 с фолом.
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.
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