«Лейкерс» и «Клипперс» хотят выменять самого результативного игрока НБА
«Лос-Анджелес Лейкерс» и «Лос-Анджелес Клипперс» хотят включиться в борьбу за лидера «Вашингтон Уизардс» Брэдли Била, сообщил обозреватель ESPN Эдриан Войнаровски. По его словам, для калифорнийских клубов проблема заключается в драфт-пиках, которыми не будет обладать ни одна из команд.
Войнаровски отметил, что решение Била о выборе клуба во многом будет зависеть от ситуации с контрактом. Обозреватель отметил, что за Брэдли будут бороться и другие клубы. Он подчеркнул, что у «Голден Стэйт» и «Денвер Наггетс» есть активы для сделки с «Вашингтоном».
Бил в нынешнем сезоне является самым результативным игроком лиги. Брэдли принял участие в 14 матчах регулярного чемпионата, набирая в них 34,7 очка, собирая 5,1 подбора и совершая 4,8 передачи.
Рекомендуем вам
- 30 января 2021
-
17:34
-
16:41
-
15:50
-
14:18
-
13:52
-
12:30
-
11:18
-
10:36
-
09:32
-
09:18
-
09:14
-
09:10
-
09:00
-
08:50
-
06:48
-
06:24
-
00:57
-
00:12
- 29 января 2021
-
23:31
-
23:13
-
22:47
-
22:27
-
21:59
-
21:17
-
20:58
-
19:21
-
19:04
-
18:16
-
18:01
-
15:07
-
14:15
-
14:11
-
14:04
-
12:15
-
11:49
Партнерский контент
Рекомендуем вам