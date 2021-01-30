«Лейкерс» и «Клипперс» хотят выменять самого результативного игрока НБА

«Лос-Анджелес Лейкерс» и «Лос-Анджелес Клипперс» хотят включиться в борьбу за лидера «Вашингтон Уизардс» Брэдли Била, сообщил обозреватель ESPN Эдриан Войнаровски. По его словам, для калифорнийских клубов проблема заключается в драфт-пиках, которыми не будет обладать ни одна из команд.

Войнаровски отметил, что решение Била о выборе клуба во многом будет зависеть от ситуации с контрактом. Обозреватель отметил, что за Брэдли будут бороться и другие клубы. Он подчеркнул, что у «Голден Стэйт» и «Денвер Наггетс» есть активы для сделки с «Вашингтоном».

Бил в нынешнем сезоне является самым результативным игроком лиги. Брэдли принял участие в 14 матчах регулярного чемпионата, набирая в них 34,7 очка, собирая 5,1 подбора и совершая 4,8 передачи.