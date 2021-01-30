Источник: Майк Джеймс остаётся в ЦСКА

Защитник Майк Джеймс не покинет ЦСКА и останется в клубе, сообщает литовский инсайдер Донатас Урбанас на своей странице в «Твиттере».

Сообщалось, что после матча регулярного чемпионата Евролиги с турецким «Фенербахче» (83:89) защитник ЦСКА Майк Джеймс стал участником инцидента с некоторыми одноклубниками. За несколько дней до этого у Джеймса умер дед, который его вырастил. Баскетболист не получил разрешения на поездку в США. В СМИ появилась информация, что ЦСКА может расторгнуть контракт с игроком. 27 января пресс-служба «армейцев» подтвердила факт инцидента на официальном сайте. Клуб пообещал объявить решение по Джеймсу в течение нескольких дней. Президент ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что в клубе ищут решение по Джеймсу, которое сработает на общую цель.