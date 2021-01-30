Источник: Майк Джеймс остаётся в ЦСКА

Защитник Майк Джеймс не покинет ЦСКА и останется в клубе, сообщает литовский инсайдер Донатас Урбанас на своей странице в «Твиттере».
Сообщалось, что после матча регулярного чемпионата Евролиги с турецким «Фенербахче» (83:89) защитник ЦСКА Майк Джеймс стал участником инцидента с некоторыми одноклубниками. За несколько дней до этого у Джеймса умер дед, который его вырастил. Баскетболист не получил разрешения на поездку в США. В СМИ появилась информация, что ЦСКА может расторгнуть контракт с игроком. 27 января пресс-служба «армейцев» подтвердила факт инцидента на официальном сайте. Клуб пообещал объявить решение по Джеймсу в течение нескольких дней. Президент ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что в клубе ищут решение по Джеймсу, которое сработает на общую цель.
- 30 января 2021
-
19:18
-
19:11
-
18:59
-
18:23
-
17:34
-
16:41
-
15:50
-
14:18
-
13:52
-
12:30
-
11:18
-
10:36
-
09:32
-
09:18
-
09:14
-
09:10
-
09:00
-
08:50
-
06:48
-
06:24
-
00:57
-
00:12
- 29 января 2021
-
23:31
-
23:13
-
22:47
-
22:27
-
21:59
-
21:17
-
20:58
-
19:21
-
19:04
-
18:16
-
18:01
-
15:07
-
14:15