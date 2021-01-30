Эксперт назвал суперзвезду НБА, которую «Бакс» нужно выменять в пару к Яннису Адетокунбо

Эксперт ESPN Майк Келлерман считает, что атакующий защитник «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил является наиболее подходящим напарником для форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо.
«Бакс» — это команда, которая больше всего нуждается в Брэдли Биле. Я абсолютно убеждён в этом. Согласен со Стивеном Эй Смитом, который высоко оценивает потенциал Янниса Адетокунбо в плей-офф. Однако Яннис не является игроком периметра. Выдающемуся «большому» игроку, который стремится выиграть титул, было бы неплохо бы иметь в качестве напарника игрока задней линии, который примерно так же хорош. Как это сделал Хаким Оладжьювон, когда выигрывал чемпионат. Майкл Джордан ушёл из НБА, поэтому Хаким играл против Патрика Юинга, у которого не было помощи. Или против Шакила О'Нила, у которого в напарниках был Пенни Хардуэй, но не было исполнителей уровня Коби Брайанта или Дуэйна Уэйда.
Джру Холидей великолепен, но он не годится. Энтони Дэвис играл с Холидэем в «Нью-Орлеан Пеликанс» и ничего не добился. Крис Миддлтон тоже не подходит. Брэдли Бил — особенный игрок. В этом сезоне можно увидеть его способности при получении абсолютной свободы и большой роли в атаке. Бил — тот, кто нужен «Бакс» для подъема на вершину", — цитирует Келлермана Fadeawayworld.
- 30 января 2021
-
19:18
-
19:11
-
18:59
-
18:23
-
17:34
-
16:41
-
15:50
-
14:18
-
13:52
-
12:30
-
11:18
-
10:36
-
09:32
-
09:18
-
09:14
-
09:10
-
09:00
-
08:50
-
06:48
-
06:24
-
00:57
-
00:12
- 29 января 2021
-
23:31
-
23:13
-
22:47
-
22:27
-
21:59
-
21:17
-
20:58
-
19:21
-
19:04
-
18:16
-
18:01
-
15:07
-
14:15