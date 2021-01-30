Эксперт назвал суперзвезду НБА, которую «Бакс» нужно выменять в пару к Яннису Адетокунбо

Эксперт ESPN Майк Келлерман считает, что атакующий защитник «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил является наиболее подходящим напарником для форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо.

«Бакс» — это команда, которая больше всего нуждается в Брэдли Биле. Я абсолютно убеждён в этом. Согласен со Стивеном Эй Смитом, который высоко оценивает потенциал Янниса Адетокунбо в плей-офф. Однако Яннис не является игроком периметра. Выдающемуся «большому» игроку, который стремится выиграть титул, было бы неплохо бы иметь в качестве напарника игрока задней линии, который примерно так же хорош. Как это сделал Хаким Оладжьювон, когда выигрывал чемпионат. Майкл Джордан ушёл из НБА, поэтому Хаким играл против Патрика Юинга, у которого не было помощи. Или против Шакила О'Нила, у которого в напарниках был Пенни Хардуэй, но не было исполнителей уровня Коби Брайанта или Дуэйна Уэйда.

Джру Холидей великолепен, но он не годится. Энтони Дэвис играл с Холидэем в «Нью-Орлеан Пеликанс» и ничего не добился. Крис Миддлтон тоже не подходит. Брэдли Бил — особенный игрок. В этом сезоне можно увидеть его способности при получении абсолютной свободы и большой роли в атаке. Бил — тот, кто нужен «Бакс» для подъема на вершину", — цитирует Келлермана Fadeawayworld.