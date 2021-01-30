Гомельский: уже сегодня понятно, что Итудис не будет тренировать ЦСКА в следующем сезоне

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский считает, что главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис не будет работать в команде в следующем сезоне.

«Анализировать концепцию баскетбола, методы работы с командой и выстраивание отношений с игроками тренера Итудиса я не хочу. Как у всякого деятельного человека творческой профессии у Итудиса были и взлёты, и падения. Это вполне естественно. Мне кажется, что его успехи с ЦСКА несколько вскружили ему голову. Он уверовал в непогрешимость собственных решений. А это неизбежно ведет к ошибкам и поражениям.



Очень жаль, что некоторые тренерские ошибки Итудиса стали постоянными. Поражение от «Баварии» – пример тренерского упрямства. Примет ли Ватутин решение об отставке Итудиса в ходе текущего сезона или нет, я не знаю. Но то, что Итудис не будет тренировать ЦСКА в следующем сезоне – понятно и сегодня», – написал Гомельский на своём сайте.